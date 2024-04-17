نتنياهو يعتبر المجاعة في غزة "ادعاءات"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن تأكيدات المنظمات الإغاثية بوجود مجاعة في غزة، "ادعاءات".

ونفى نتنياهو، وجود مجاعة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وذلك خلال لقائه بوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "رئيس الوزراء رفضَ ادعاءات المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".