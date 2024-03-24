مجاعة تهدد غزة.. والإسرائيليون يشتكون الوزن الزائد
يبدو أن الحرب التي بدأت منذ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وغزة قد سببت حالة توتر وقلق مفرطين بين الإسرائيليين، ما جعلهم يستهلكون المزيد من الطعام.
وأظهرت بيانات من استطلاع نشرته صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، أنه ومنذ اندلاع الحرب، زاد وزن معظم الإسرائيليين بنحو 5 كيلوجرامات لكل فرد.
وأشارت النتائج، إلى أن 56% من المشاركين في الاستطلاع، سجلوا زيادة في أوزانهم منذ بدء الحرب، بينما أكد 35% إلى أنهم حافظوا على أوزانهم كما هي.
ومن بين أولئك الذين أكدوا زيادة أوزانهم، أشار 26% إلى أنهم اكتسبوا 2 كجم منذ 7 أكتوبر، بينما أشار 24% إلى أنهم اكتسبوا ما بين 2 و5 كجم، أما 7% فاكتسبوا 5-7 كجم، و5% اكتسبوا أكثر من 7 كجم خلال حرب.
وكانت الفئة العمرية التي شهدت أكبر زيادة في الوزن هي بين41 و50 عاما، والتي مثلت 73% من المشاركين.
وعند فحص زيادة الوزن بين الجنسين، تبين أن 62% من النساء ذكرن أن وزنهن زاد منذ 7 أكتوبر مقارنة بـ 49% من الرجال.
"مجاعة في غزة"
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية وبعض الحكومات الأجنبية قد أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حوالي نصف سكان القطاع مهددون بخطر المجاعة حتى يوليو المقبل، بسبب شح الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى.