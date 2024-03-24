مجاعة تهدد غزة.. والإسرائيليون يشتكون الوزن الزائد

يبدو أن الحرب التي بدأت منذ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وغزة قد سببت حالة توتر وقلق مفرطين بين الإسرائيليين، ما جعلهم يستهلكون المزيد من الطعام.

وأظهرت بيانات من استطلاع نشرته صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، أنه ومنذ اندلاع الحرب، زاد وزن معظم الإسرائيليين بنحو 5 كيلوجرامات لكل فرد.

وأشارت النتائج، إلى أن 56% من المشاركين في الاستطلاع، سجلوا زيادة في أوزانهم منذ بدء الحرب، بينما أكد 35% إلى أنهم حافظوا على أوزانهم كما هي.

ومن بين أولئك الذين أكدوا زيادة أوزانهم، أشار 26% إلى أنهم اكتسبوا 2 كجم منذ 7 أكتوبر، بينما أشار 24% إلى أنهم اكتسبوا ما بين 2 و5 كجم، أما 7% فاكتسبوا 5-7 كجم، و5% اكتسبوا أكثر من 7 كجم خلال حرب.