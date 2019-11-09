الرئيس اليمني يوجه مؤسسات الدولة بتنفيذ ”اتفاق الرياض“‎

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم السبت، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالعمل بشكل فوري على تنفيذ ”اتفاق الرياض“ وأحكامه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، أن هادي ”أصدر توجيهاته لكل أجهزة الدولة للعمل فورًا، كل فيما يخصه لترجمة وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على أرض الواقع“.

وأضاف هادي ”نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته“.

ويوم الثلاثاء، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشمل الاتفاق بنودًا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.