الرئيس اليمني يلتقي عيدروس الزبيدي ونائبه في الرياض

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك في العاصمة السعودية الرياض.

وهذا أول لقاء من نوعه يجمع الرئيس هادي مع الزبيدي وبن بريك، بعد نحو عامين ونصف العام على قرار إقالتهما من منصبيهما، إذ كان الزبيدي محافظًا لعدن، وبن بريك وزيرًا للدولة.

وبحسب مصدر خاص تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن اللقاء ”تم، اليوم الخميس، في الرياض، ولم يحضر مع الرئيس عبدربه أي شخص من قيادات الحكومة الشرعية“.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء بالرئيس هادي ”حضره من جانب المجلس الانتقالي، إضافة إلى عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، أعضاء وفد مفاوضات اتفاق الرياض“.

وأضاف المصدر أن اللقاء“ناقش التأكيد على وحدة صف أبناء الجنوب، وسبل تعزيز ذلك خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد التوقيع على اتفاق الرياض“.