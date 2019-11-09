اتفاق الرياض.. مكاسب للجميع وضمانات تستعصي على ”الانقلاب“ (فيديو إرم)

تبدو آمال اليمنيين هذه المرّة أكثر إيجابية من سابقاتها، تجاه التوافق السياسي الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، والهادف إلى إنهاء الأزمة الناشئة بين الطرفين في جنوب اليمن، بعد سلسلة سلبية من الاتفاقات التي لا يُكتب لها النجاح، على امتداد تاريخ اليمن الحديث.

ولا تقتصر حالة التفاؤل على الشارع الجنوبي من اليمن وحسب، إذ يعتقد الكثير أن اتفاق الرياض ليس إلا مقدمة لحل شامل، ينهي أزمة البلد، ويرمي إلى توحيد صفوف المعسكر المناهض لمليشيات الحوثيين الانقلابية، التي ما زالت مسيطرة على أجزاء كبيرة من المحافظات الشمالية.

في المقابل، يشير البعض إلى جملة من المكاسب السياسية التي تحققت للمجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الجنوبية، بفضل هذا الاتفاق، إذ بات لهذه القضية ممثل وحامل سياسي، باعتبارها أحد مفاتيح الحل الشامل للأزمة اليمنية برمتها.

وبحسب اتفاق الرياض، فإن التنفيذ الفعلي لقائمة البنود المزمّنة، تتوزع معظمها بين شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وهي المقياس الحقيقي لنجاح هذا التوافق، الذي لا يرجو اليمنيين سواه.