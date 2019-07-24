القوات المشتركة تحرز تقدمًا جديدًا في الضالع اليمنية وتقتل 30 حوثيًا

أحرزت القوات الجنوبية المشتركة، في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، يوم الأربعاء، تقدمًا ميدانيًا جديدًا، من خلال تحرير عدد من ”المواقع الاستراتيجية“، من ميليشيات الحوثي، بعد مواجهات عنيفة، أدت لمصرع نحو 30 عنصرًا من الحوثيين.

وذكرت مصادر محلية، في مدينة مريس، بمحافظة الضالع، لـ“إرم نيوز“، أن القوات المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، شنّت هجومًا واسعًا مع ساعات الصباح الأولى، على مواقع ميليشيات الحوثيين، شمال وغرب محافظة الضالع، دارت خلاله معارك عنيفة بين الطرفين، قبل أن تتمكن القوات المشتركة من تحرير مواقع في مناطق غربي ”قعطبة“ و“حجر“ و“مريس“.

وأكد موقع الجيش اليمني، أن المواجهات أسفرت عن تحرير مناطق ”موقع“ و“الحمراء“ و“الأقواز“ و“العظم“، وقرى ”القهرة“ و“صولان“ و“الرفقة“، غربي مريس، بعد معارك أدت إلى مصرع 30 عنصرًا من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، إضافة لتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.

وتدخل الطيران الحربي، التابع لقوات التحالف العربي المشترك، وشنّ غاراته الجوية على مواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية، غربي منطقة ”قعطبة“، إلى استهدافها لمعسكر الحوثيين في معسكر ”الجب“.