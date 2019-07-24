انسحاب القوات السودانية بشكل جزئي من غربي اليمن

انسحبت القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي باليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وقال المتحدّث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها (لم يسمها).

وأوضح أن قوات تابعة للجيش اليمني حلّت محل القوات السوادنية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمكونة من أكثر من 11 لواءً عسكريًا.

ويأتي انسحاب القوات السودانية، عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.