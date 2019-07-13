مقتل 20 حوثيًا بمواجهات مع الجيش اليمني شرق البلاد

أعلن الجيش اليمني يوم السبت مقتل 20 مسلحاً من جماعة ”الحوثيين“، في مواجهات مع قواته، بمحافظة مأرب، شرق البلاد.

وقال موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش، إن عناصر حوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف أن“ قوات الجيش أحبطت محاولة التسلل، وأجبرت الحوثيين على الفرار، بعد تكبيدهم 20 قتيلًا وجرح آخرين“.

ولم يذكر المصدر ما إن كانت المواجهات مع الحوثيين قد أسفرت أيضًا عن خسائر في صفوف الجيش من عدمه.

وبحسب ”سبتمبر نت“، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (لم يذكر عددًا)، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.