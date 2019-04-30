الحوثي يحاكم 65 امرأة في صنعاء بشكل سري

تحاكم الميليشيات الحوثية 65 امرأة يمنية تم اعتقالهن في وقت سابق، في عدد من المحاكم اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر قضائية القول إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، بدأت جلسات محاكمة ”شكلية“ للنساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.

و تلك المحاكمات بدأت وسط تكتم من جانب وسائل الإعلام الموالية للحوثيين، مخالفة بذلك الإجراءات القانونية وسط غياب المنظمات الحقوقية، كما أن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامٍ.

وكشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر -غير حكومية- قبل عدة أشهر وجود سجون سرية لاعتقال العشرات من النساء.

وأكدت في عدد من التقارير خضوع 160 امرأة من اللاتي تم اعتقالهن من منازلهن بصنعاء ومدن أخرى، لميولهن المعارض لجماعة الحوثي، للتعذيب والإخفاء القسري، وتم تلفيق التهم ضدهن، قبل أن يتم تقديمهن للمحاكم الحوثية.