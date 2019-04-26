”النفط اليمنية“: الحوثيون يحمون رموز الفساد والفشل في الشركة

اتهم مجلس التنسيق النقابي لشركة النفط اليمنية، الحوثيين، بـ“حماية رموز الفساد والفشل“ في الشركة.

وقال المجلس في بيان صدر الخميس، إن ”الأعمال التعسفية والاختطافات التي تطال النقابيين في صنعاء من قبل جماعة الحوثي، بمثابة سوط يضرب أصوات الحق والمدافعين عن شركة النفط“.

وأضاف البيان أن ”تلك الممارسات إنما تحمي رموز الفساد والفشل بالشركة“، مطالبًا الأمم المتحدة بـ“حماية موظفي شركة النفط، وترك العمال يمارسون حقهم الديمقراطي“.

ودعا المجلس ”المنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني للوقوف ضد هذه التصرفات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية“.

وكانت جهاز الأمن القومي -أحد أجهزة الاستخبارات الخاضعة للحوثيين- اختطف 3 من قيادات نقابات شركة النفط اليمنية لكشفهم صفقات فساد تمارسها قيادات في الميليشيات الحوثية.