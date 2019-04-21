ارتفاع أسعار المواد الأساسية في اليمن.. وصنعاء تسجل أعلى نسبة

ارتفعت أسعار المواد الأساسية في اليمن، خلال شهر مارس الماضي، في عدد من المحافظات اليمنية، مقارنة مع شباط الماضي، فيما سجلت صنعاء أعلى نسبة ارتفاع.

ووفقًا لتقرير أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ارتفعت أسعار المواد الأساسية -مثل الدقيق، والسكر، والأرز، وزيت الطبخ- خلال شهر مارس/ آذار من العام 2019، في محافظات صنعاء، وعدن، وتعز، ومأرب، والحديدة، وحضرموت، مقارنة بشهر فبراير/ شباط من العام نفسه.

وأوضح المركز في تقرير حمل اسم ”مؤشرات الاقتصاد في اليمن مارس 2019″، أن صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سجلت أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال شهر مارس/ آذار، حيث بلغت 5% مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2019.

وتلت صنعاء، محافظات الحديدة وعدن ومأرب، حيث سجلت كل منها متوسط ارتفاع 3%، فيما سجلت محافظة تعز نسبة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال مارس/ آذار2019 بلغت 1%، بينما شهدت أسعار المواد الغذائية في محافظة حضرموت تراجعًا طفيفًا خلال مارس/ آذار 2018، مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2019، بمتوسط انخفاض بلغ 1%.