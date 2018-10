الإعصار “لبان” يضرب مناطق يمنية

View this post on Instagram

@eremnews . . الإعصار “لبان”.. مشاهد أولية لسيول وشلالات محافظة المهرة في اليمن . . شهدت محافظة المهرة، شرقي اليمن، أمس السبت، هطول أمطار خفيفة، بالتزامن مع إجراءات وتدابير للسلطات المحلية لمواجهة العاصفة المدارية "لبان" التي ضربت سواحل اليمن الشرقية. . . وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن أن تهطل أمطارٌ مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متوسطة متفرقة على سواحل المهرة. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #سلطنة_عمان #اليمن #ظفار #صلالة #إعصار_لبان #لبان #عاصفة #أمطار #المهرة #سيول