الإعصار “لبان” يضرب مناطق يمنية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم السعودية الدكتور عبدالله المسند إن الحالة المدارية (تحولت من إعصار إلى عاصفة) “لبان” ضربت اليابس اليمني اليوم بسرعة 65 كلم في الساعة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: أنه من المتوقع “أن يمر مركز العاصفة إلى الشرق من المكلا، جالبًا معه أمطارًا غزيرة قد تُخلف بعض الفيضانات”.

وأوضح أنه “ربما تتحول العاصفة اليوم إلى منخفض مداري تمهيدًا لموته وتلاشيه في أرض اليمن، وتبقى الكتلة الرطبة مندفعة إلى جنوب السعودية”.

عاصفة #لبان تضرب اليابس اليمني اليوم بسرعة 65 كلم سا، ومتوقع أن يمر مركز العاصفة إلى الشرق من #المكلاء، جالباً معه أمطاراً غزيرة قد تُخلف بعض الفيضانات،

وربما تتحول العاصفة اليوم إلى منخفض مداري تمهيداً لموته وتلاشيه في أرض اليمن، وتبقى الكتلة الرطبة مندفعة إلى جنوب #السعودية. pic.twitter.com/6sj0gW0y0a — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 14, 2018

ونشرت الأرصاد العمانية صور أقمار صناعية تظهر لحظة عبور الحالة المدارية للساحل اليمني.

وكانت محافظة المهرة، شرقي اليمن، شهدت أمس السبت، هطول أمطار خفيفة، بالتزامن مع إجراءات وتدابير للسلطات المحلية لمواجهة العاصفة المدارية “لبان” التي ضربت سواحل اليمن الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن أن تهطل أمطارٌ مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متوسطة متفرقة على سواحل المهرة.

ودعا المركز المواطنين للابتعاد عن الوديان ومجاري السيول، ونبّه سكان المنازل الطينية وربابنة السفن بكل أنواعها والصيادين ومرتادي البحر والطيارين من سوء الأحوال الجوية وخطرها في منطقة العاصفة الإعصارية الشديدة والمناطق المجاورة لها.

وأفاد ناشط على “تويتر” أن هناك سيولًا كثيفة في منطقة كبريت بمديرية حصوين بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن.

شاهد السيول الكثيفة في منطقة ذكبريت في مديرية حصوين بمحافظة #المهرة أقصى شرق #اليمن

صباح اليوم الأحد 14 أكتوبر 2018م

تصوير ابو عماد الجبلي#لبان #Luban pic.twitter.com/8FSpEe8eRJ — تركي المحيا (@TurkiAlmohaiya) October 14, 2018

وقال راصد جوي يدعى سامي عبيد عبدالله الحربي على حسابه بـ”تويتر” إن “عاصفة لُبان تؤثر على اليمن ابتداءً من محافظة المهرة ثم حضرموت ثم شبكة إلا أن سواحل حضرموت هي الأشد تأثرًا المكلا إلى سيحوت وصولًا الى الحدود العمانية أمطار فيضانية ورياح نشطة”.

من غداً #السبت و #الأحد الاشد

عاصفة #لُبان تؤثر على اليمن

ابتداءاً من محافظة #المهرة ثم #حضرموت ثم شبكة

الا ان سواحل #حضرموت هي الاشد تأثراً #المكلا الى #سيحوت وصولاً الى الحدود العمانية

امطار فيضانية ورياح نشطة

يرجى أخذ الحيطة والبقاء في مكان آمن

اثناء تأثير عاصفة #لُبان pic.twitter.com/GRSBoHdPsF — الراصد الجوي / سامي عبيد عبدالله الحربي (@NP77NP) October 12, 2018

وكان الإعصار تحول إلى حالة مدارية أثرت على عدد من المحافظات في سلطنة عمان، إذ شهدت هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبة برياح شديدة.