الإعصار “لبان” يضرب مناطق يمنية

الإعصار “لبان” يضرب مناطق يمنية

بدأت العاصفة "لبان" في التأثير على الحالة الجوية بمحافظة المهرة اليمنية اعتبارًا من مساء أمس

المصدر: فريق التحرير

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم السعودية الدكتور عبدالله المسند إن الحالة المدارية (تحولت من إعصار إلى عاصفة) “لبان” ضربت اليابس اليمني اليوم بسرعة 65 كلم في الساعة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”:  أنه من المتوقع “أن يمر مركز العاصفة إلى الشرق من المكلا، جالبًا معه أمطارًا غزيرة قد تُخلف بعض الفيضانات”.

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@eremnews . . الإعصار “لبان”.. مشاهد أولية لسيول وشلالات محافظة المهرة في اليمن . . شهدت محافظة المهرة، شرقي اليمن، أمس السبت، هطول أمطار خفيفة، بالتزامن مع إجراءات وتدابير للسلطات المحلية لمواجهة العاصفة المدارية "لبان" التي ضربت سواحل اليمن الشرقية. . . وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن أن تهطل أمطارٌ مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متوسطة متفرقة على سواحل المهرة. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #سلطنة_عمان #اليمن #ظفار #صلالة #إعصار_لبان #لبان #عاصفة #أمطار #المهرة #سيول

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وأوضح أنه “ربما تتحول العاصفة اليوم إلى منخفض مداري تمهيدًا لموته وتلاشيه في أرض اليمن، وتبقى الكتلة الرطبة مندفعة إلى جنوب السعودية”.

ونشرت الأرصاد العمانية صور أقمار صناعية تظهر لحظة عبور الحالة المدارية للساحل اليمني.

وكانت محافظة المهرة، شرقي اليمن، شهدت أمس السبت، هطول أمطار خفيفة، بالتزامن مع إجراءات وتدابير للسلطات المحلية لمواجهة العاصفة المدارية “لبان” التي ضربت سواحل اليمن الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن أن تهطل أمطارٌ مصحوبة بعواصف رعدية على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متوسطة متفرقة على سواحل المهرة.

ودعا المركز المواطنين للابتعاد عن الوديان ومجاري السيول، ونبّه سكان المنازل الطينية وربابنة السفن بكل أنواعها والصيادين ومرتادي البحر والطيارين من سوء الأحوال الجوية وخطرها في منطقة العاصفة الإعصارية الشديدة والمناطق المجاورة لها.

وأفاد ناشط على “تويتر” أن هناك سيولًا كثيفة في منطقة كبريت بمديرية حصوين بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن.

وقال راصد جوي يدعى سامي عبيد عبدالله الحربي على حسابه بـ”تويتر” إن “عاصفة لُبان تؤثر على اليمن ابتداءً من محافظة المهرة ثم حضرموت ثم شبكة إلا أن سواحل حضرموت هي الأشد تأثرًا المكلا إلى سيحوت وصولًا الى الحدود العمانية أمطار فيضانية ورياح نشطة”.

وكان الإعصار تحول إلى حالة مدارية أثرت على عدد من المحافظات في سلطنة عمان، إذ شهدت هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبة برياح شديدة.

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