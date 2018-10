الإعصار “لبان”.. أمطار غزيرة وسيول بظفار وصلالة في سلطنة عمان (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . الإعصار “لبان”.. أمطار غزيرة وسيول بظفار وصلالة في سلطنة عمان . . يستمر التأثير المباشر للحالة المدارية “لبان” بأمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق ظفار العمانية وعاصمتها صلالة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية. . . وكان “لبان” المتراجع من إعصار إلة عاصفة مدارية، قد ضرب تأثيره عددا من المدن العمانية منها صلالة التي شهدت هطولا غزيرا للأمطار. . . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #سلطنة_عمان #اليمن #ظفار #صلالة #إعصار_لبان #لبان #عاصفة #أمطار