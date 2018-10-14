الإعصار “لبان”.. أمطار غزيرة وسيول بظفار وصلالة في سلطنة عمان (فيديو)

يستمر التأثير المباشر للحالة المدارية “لبان” بأمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق ظفار العمانية وعاصمتها صلالة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

وكان “لبان” المتراجع من إعصار إلى عاصفة مدارية، ضرب تأثيره عددًا من المدن العمانية منها صلالة التي شهدت هطولًا غزيرًا للأمطار.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان فإن آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية حاليًا غرب بحر العرب على دائرة عرض 14.9 شمالًا وخط طول 55.3 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 50 إلى 55 عقدة (93- 102 كم/ساعة) ، ويبعد عن سواحل السلطنة حوالي 300 كم، عن مدينة صلالة.

ووصلت آثار الحالة المدارية قبل أيام إلى البر العماني على شكل أمطار غزيرة تسببت في سيول وجريان أودية دون تقارير عن تسجيل خسائر.

وتناقل المستخدمون العمانيون اللقطات من الأجواء الماطرة جراء الحالة المدارية.

فيديو مباشر من صلالة 10:15.. تواصل الأمطار منذ الفجر pic.twitter.com/GdB1VA1xmj — حمد الشكيلي???? (@hamedmuscat99) October 14, 2018

الخيرات تترى ولله الحمد على ولايات محافظة ظفار وأجزاء من الوسطى، جريان الأودية مستمر وهنا جريان أحد أودية ولاية صلالة مع استمرار الأمطار الغزيرة على السهل والجبل، جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة pic.twitter.com/rX559J488C — حارث السيفي (@_harith_hhhs) October 14, 2018