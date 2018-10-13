بعد تحوله لعاصفة مدارية.. إعصار لبان يصل سلطنة عمان مصحوبًا بأمطار غزيرة (فيديو)

واصل الإعصار لبان تقدمه باتجاه عُمان، اليوم السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة على جانب من سواحل السلطنة، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تراجع تصنيف “لبان” من إعصار إلى عاصفة مدارية.

وأعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار إنقاذ طاقم سفينة تجارية مكون من 8 أشخاص علقت سفينتهم بين الصخور نتيجة الأمواج العاتية بولاية سدح.

تمكنت فرق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار وبالتعاون مع مركز شرطة سدح من إنقاذ طاقم سفينة تجارية مكون من (٨)اشخاص علقت سفينتهم بين الصخور بفعل الأمواج العاتية بولاية #سدح.

#الحالة_المدارية #اعصار_لبان pic.twitter.com/yuDbJQfQEP — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) October 13, 2018

كما أطلقت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي الحذر والبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

جانب من جهود الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية #لبان بمحافظة #ظفار وتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والبقاء بالمنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى. #ArabianSea #الحالة_المدارية #اعصار_لبان #بحر_العرب pic.twitter.com/MUvHuAGAdR — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) October 13, 2018

وسبق أن أعلنت إدارة ميناء صلالة إيقاف العمليات كافة في الميناء، الخميس الماضي، حتى إشعار آخر تحسبًا للعاصفة، كما أعلنت تعليمية ظفار بدورها تعليقها الدراسة في جميع مدارس المحافظة الخميس.

كما وجهت الحكومة اليمنية أمس الخميس، بدورها بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة في المحافظات استعدادًا للإعصار “لبان” الذي من المرجح أن يصل السواحل اليمنية.