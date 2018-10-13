بعد تحوله لعاصفة مدارية.. إعصار لبان يصل سلطنة عمان مصحوبًا بأمطار غزيرة (فيديو)

بعد تحوله لعاصفة مدارية.. إعصار لبان يصل سلطنة عمان مصحوبًا بأمطار غزيرة (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

واصل الإعصار لبان تقدمه باتجاه عُمان، اليوم السبت، مصحوبًا بأمطار غزيرة على جانب من سواحل السلطنة، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تراجع تصنيف “لبان” من إعصار إلى عاصفة مدارية.

وأعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار إنقاذ طاقم سفينة تجارية مكون من 8 أشخاص علقت سفينتهم بين الصخور نتيجة الأمواج العاتية بولاية سدح.

كما أطلقت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي الحذر والبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى.

وسبق أن أعلنت إدارة ميناء صلالة إيقاف العمليات كافة في الميناء، الخميس الماضي، حتى إشعار آخر تحسبًا للعاصفة، كما أعلنت تعليمية ظفار بدورها تعليقها الدراسة في جميع مدارس المحافظة الخميس.

كما وجهت الحكومة اليمنية أمس الخميس، بدورها بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة في المحافظات استعدادًا للإعصار “لبان” الذي من المرجح أن يصل السواحل اليمنية.

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