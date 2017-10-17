السعودية.. جامعة القصيم تكشف حقيقة تسمم 30 طالبة في إحدى كلياتها

السعودية.. جامعة القصيم تكشف حقيقة تسمم 30 طالبة في إحدى كلياتها

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين أنباء تفيد بتسمم 30 طالبة وأكاديمية في كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية .

وأوضحت جامعة القصيم اليوم الثلاثاء في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة “توتير” :”أن ما يتم تداوله عن حالات التسمم لعدد من الطالبات في كلية الآداب والعلوم بمحافظة ضرية يوم الإثنين ناتج عن مطعم خارج الكلية “.

وأضافت الجامعة في تغريدة ثانية أنه :”لا يتم إعداد أي وجبات داخل الكلية”، مشيرة إلى أن حالات التسمم التي طالت أكثر من 30 طالبة وأكاديمية بالكلية كانت نتيجة تناولهن وجبات قادمة من أحد المطاعم بالمحافظة وهو الأمر الذي فسر على أن الجامعة تخلي مسؤوليتها عن حالات التسمم.

 

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