السعودية.. جامعة القصيم تكشف حقيقة تسمم 30 طالبة في إحدى كلياتها

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين أنباء تفيد بتسمم 30 طالبة وأكاديمية في كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية .

وأوضحت جامعة القصيم اليوم الثلاثاء في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة “توتير” :”أن ما يتم تداوله عن حالات التسمم لعدد من الطالبات في كلية الآداب والعلوم بمحافظة ضرية يوم الإثنين ناتج عن مطعم خارج الكلية “.

#توضيح

مايتم تداولة عن حالات التسمم لعدد من الطالبات في كلية الآداب والعلوم بمحافظة #ضرية أمس الإثنين ناتج عن مطعم خارج الكلية#جامعة_القصيم — جامعة القصيم (@QassimUniv1) October 17, 2017

وأضافت الجامعة في تغريدة ثانية أنه :”لا يتم إعداد أي وجبات داخل الكلية”، مشيرة إلى أن حالات التسمم التي طالت أكثر من 30 طالبة وأكاديمية بالكلية كانت نتيجة تناولهن وجبات قادمة من أحد المطاعم بالمحافظة وهو الأمر الذي فسر على أن الجامعة تخلي مسؤوليتها عن حالات التسمم.

ولا يتم إعداد أي وجبات داخل الكلية#جامعة_القصيم — جامعة القصيم (@QassimUniv1) October 17, 2017