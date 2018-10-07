الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع في حيس بالحديدة

بسط الجيش اليمني سيطرته على مناطق تقع في الشمال الشرقي لمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، بعد دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية منها.

وأفاد الجيش اليمني في بيان له اليوم، بأن قوات من الجيش اليمني كبَّدت الحوثيين خسائر كبيرة في مقاتليها وعتادها الحربي، بعد معارك عنيفة دارت بينهما في منطقة كيلو 10 القريبة من كيلو 16 بمديرية الحالي شرقي مدينة الحديدة.

جاء ذلك بالتزامن مع إدانة الأمم المتحدة قيام ميليشيات الحوثي بقصف على مخيم للنازحين في بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأعربت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن عن إدانتها للقصف الذي شنَّته ميليشيات الحوثي على المخيم.

وقالت غراندي في بيان بثَّه موقع أخبار الأمم المتحدة :”نحن ندين الهجوم بشكل لا لبس فيه ونقدم تعازينا العميقة لأسر الضحايا”، مضيفة أن “ما يحدث في اليمن صادم ولا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك”.

وأضافت أن عددًا من الناجين يعالجون في مستشفى ميداني في المخا بمحافظة تعز، وأن الشركاء العاملين في المجال الصحي على أهبة الاستعداد لنقل المصابين بجروح خطرة إلى عدن، فيما يتم إيصال المساعدات على وجه السرعة إلى الأسر التي بحثت عن ملاذ آمن في مخيم النازحين.

وكانت ميليشيات الحوثي قصفت يوم الجمعة الماضي بـ 3 صواريخ كاتيوشا مخيم بني جابر في مديرية الخوخة والذي يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.