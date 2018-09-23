الجيش اليمني يسيطر على مواقع حوثية استراتيجية في محافظة البيضاء

سيطر الجيش اليمني، يوم الأحد، على مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للحوثيين في جبهة “قانية” بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر محلي في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “قوات الجيش اليمني، تمكنت في عملية خاطفة، من تحرير مواقع خلف الخدار، ومخابي القردعي، والقطوَر في اليسبل بجبهة قانية بمحافظة البيضاء”.

وأكد المصدر أن “العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الميليشيات بعد تمكن الجيش من السيطرة على تلك المواقع”.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في منطقة “قانية” باتجاه “الوهبية” وسط تراجع كثير من مسلحي الحوثي إلى الجبهات الخلفية.