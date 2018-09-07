مصرع قياديين بارزين من ميليشيات الحوثي في الحديدة‎

لقي قياديان بارزان من مليشيات الحوثي، مصرعها، يوم الخميس، في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن القيادي الحوثي العميد محمد عبدالملك عاطف قائد اللواء 190، لقي مصرعه بجانب الكلية البحرية أثناء عملية تمشيط نفذتها طائرة أباتشي للتحالف العربي.

وأضاف أن عملية التمشيط أسفرت أيضًا عن مقتل القيادي علي صلاح القيري و16 آخرين من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية لـ”إرم نيوز” أن “ألوية العمالقة ستطلق عملية عسكرية كبرى لتحرير مدينة الحديدة خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة لذلك”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعثرت فيه مفاوضات جنيف التي كان مزمع أقامتها يوم الخميس بين طرفي الأزمة اليمنية بسبب عدم توجه وفد الحوثيين إلى جنيف.