الحوثيون يحتجزون عشر سفن في ميناء الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، أن الحوثيين، يحتجزون عشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، منذ حوالي ستة أشهر، ويمنعونها من إفراغ حمولتها.

وبحسب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، فإن “قيام الحوثيين باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والمؤن وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح تجار موالين للميليشيات، كل هذا يثقل كاهل السكان ويزيد من الأزمة الإنسانية في المحافظات الخاضة لسيطرتهم”.

وقال فتح إلى “إن هذه الإجراءات هي جزء مما تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية يوميًا من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، في محاولة تجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات”.

ودعا فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي إلى الضغط على الميليشيات للإفراج عن السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بالمرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.