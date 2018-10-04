خالد بحاح: ناقشنا مع غريفيث سلبيات إدارة الاقتصاد بقواعد النزاع وأفكار للمعالجة

ناقش رئيس الوزراء ونائب الرئيس اليمني السابق، خالد بحاح، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال بحاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، “مع المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن وفريقه ناقشنا سلبيات إدارة الاقتصاد بقواعد النزاع، وأفكار للمعالجة”.

وتابع بقوله: “تحدثنا عن الوضع في تهامة وحضرموت وعدن والمهرة وتعز وغيرها من ربوع الوطن، وعن مسار السلام وضرورة إحلاله”.