العثور على جثة مدير جمعية خيرية بعدن بعد ساعات من اختطافه

قالت وسائل إعلام محلية بعدن إن مواطنين عثروا، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة رئيس جمعية الإصلاح الخيرية مقتولًا، بساحل ابين بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا، صباح اليوم، رئيس الجمعية الخيرية محمد عبدالله الشجينة، دون أن تعرف وجهتهم، قبل أن يعثر على جثته داخل سيارة من نوع “هايولكس”، وفقًا لصحيفة “عدن الغد” .