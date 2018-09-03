بحاح: اليمن بحاجة لعاصفة تصحيح سياسي

طالب خالد بحاح، رئيس الحكومة اليمنية السابق، اليوم الإثنين، بما أسماها “عاصفة تصحيح سياسي قبل أي شيء” في اليمن، على حد تعبيره.

واعتبر النائب السابق للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن معاناة الشعب اليمني كبرت على رئاسته الشرعية، مشددًا على ضرورة التدخل لإنقاذه.

وأكد على أهمية الحجر على من يتسبب في تدمير البلاد؛ لأن الشرعية، من وجهة نظره، “لمن يحافظ على كرامة العباد”.

وقال بحاح في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “معاناة شعبنا كَبرُت على رئاسته “الشرعية”، ومن المسؤولية الوطنية والإقليمية والدولية التدخل لإنقاذه، و”الحَجر” على من يتسبب في تدمير البلاد، فالشرعية لمن يحافظ على كرامة العباد. إننا بحاجة لـ #عاصفة_تصحيح_سياسي قبل أي شيء .”