الزبيدي وغريفيث يلتقيان مجددًا.. ومباحثات حول استئناف جهود حل الأزمة اليمنية

الزبيدي وغريفيث يلتقيان مجددًا.. ومباحثات حول استئناف جهود حل الأزمة اليمنية

عقد اللقاء صباح اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي

المصدر: فريق التحرير

بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُّبيدي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، جهود حل الأزمة اليمنية وإحلال السلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، إن اللقاء الذي عقد صباح اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي ناقش جهود السلام لحل الأزمة في اليمن وجهود المبعوث الخاص لإحياء المفاوضات ومشاركة الجنوب ممثلًا بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات القادمة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أورد، في بيان له أمس الأربعاء، أن اللقاء سيناقش المستجدات الجارية في الجنوب، والانهيار الاقتصادي والخدمي والمعيشي جراء ممارسات “الحكومة الفاسدة” على حد وصف البيان.

وأشار البيان إلى تأكيد الرئيس الزُّبيدي بأن المجلس الانتقالي “لن يكون إلا مع خيارات شعب الجنوب، أيًا كانت”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها غريفيث والزُّبيدي؛ إذ سبق وجمعهما لقاء في العاصمة الأردنية عمان نهاية أغسطس الماضي.

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