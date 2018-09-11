مارتن غريفيث يطلع مجلس الأمن على فشل مشاوراته حول اليمن

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث مساء الثلاثاء إن المشاورات التي أجريت في جنيف “لم تكن على النحو المخطط له”.

لكن غريفيث أضاف في إحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد في هذه الأثناء جلسة خاصة حول التطورات في اليمن أن “العملية السياسية قد بدأت”.

وعبر غريفيث عن إحباطه من تغيب وفد ميليشيات الحوثي عن المشاركة في مفاوضات جنيف التي كان من المزمع إجراؤها أواخر الأسبوع الماضي، معربًا في الوقت نفسه عن امتنانه لوفد الحكومة الشرعية لمجيئه إلى جنيف، والمشاركة البناءة في وقت عصيب.

من جانبها، أكدت المملكة المتحدة البريطانية عبر مندوبتها في مجلس الأمن الدولي ضرورة الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن.

وشاركت بريطانيا في الرأي، بضرورة الحل السياسي للأزمة اليمنية، كلًا من مندوبي هولندا وفرنسا.

وعبرت الدول المشاركة في الجلسة عن أسفها واستيائها لغياب وفد الحوثي عن المشاركة في مفاوضات جنيف.