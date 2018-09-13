الجيش اليمني يعثر على غرف عمليات تابعة لـ”الحوثيين” تحت الأرض في صعدة (فيديو)

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من العثور على غرفة عمليات واتصالات، تحت الأرض، تابعة لميليشيات الحوثيين، شمالي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أثناء تقدمه ميدانيًا، أقصى شمال اليمن.

وقال قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي: إن غرفة الاتصالات والعمليات عثرت عليها القوات في وادي بوجبارة بمديرية كتاف البقع، شمالي صعدة، وهي مكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام عدائية محددة، وهي متصلة بأحد الكهوف الجبلية.

وأشار في حديثه لموقع الجيش اليمني إلى أن الحوثيين كانوا يستخدمون هذه الغرفة السرّية لتنفيذ عملياتهم العدائية، والتواصل مع عناصرهم في المواقع المختلفة، كما كانت تستخدم لإقامة اجتماعات قياداتها.

وأوضح العميد الهاشمي أن قوات الجيش اليمني عثرت داخل الغرف على أجهزة اتصالات وموصلات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات، كانت الميليشيات تستخدمها للتواصل بين عناصرها، إلى جانب العثور على منشورات طائفية، وصور لزعماء الجماعة “الإرهابية”.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها المتسارع منذُ أكثر من يومين، في وادي آل جبارة، بكتاف البقع، ضمن عملية عسكرية شاملة لتحرير محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة الحوثية.