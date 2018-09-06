الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة من سيطرة الحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي، في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد عزيز الخطابي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن أبطال الجيش تمكنوا، اليوم، من تحرير جبل الجبادي بمنطقة ذات الجعادن المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية بمحافظة صعدة”.

وأكد الخطابي أن “قوات الجيش الوطني تمكنت من إحكام السيطرة على الخط الدولي الذي يربط بين منفذ علب ومدينة صعدة، بعد معارك عنيفة ألحقت بميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

وأشار إلى أن “الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل انتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة، في جبل الجبادي ومنطقة ذات الجعادن”.

وفي سياق متصل، عثرت قوات الجيش في محور علب، خلال عمليات تمشيط نفذتها في قرى آل صالح بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة، على مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ وألغام متعددة الأغراض.

وقال مدير أمن صعدة، العميد خالد الخلالسي: إن “قوات الجيش عثرت كذلك على معدات وأجهزة تحكم عن بُعد، كانت الميليشيات تستخدمها في تصنيع العبوات الناسفة”.

مقتل قيادي حوثي بجبهة تعز

وعلى صعيد آخر، لقيَ قيادي حوثي، اليوم الخميس، مصرعه، مع عدد من مرافقيه خلال المعارك التي تشهدها مديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية: “إن القيادي الميداني في صفوف ميليشيات الحوثي، المدعو إبراهيم محمد صالح القاضي، المكنى بـ(أبو رداد)، قد لقيَ مصرعه مع 16 شخصًا من مرافقيه، في منطقة الكدحة بالمعافر”.

ولفتت المصادر إلى أن “المعارك القتالية قد اندلعت عقب محاولة ميليشيات الحوثي التسلل باتجاه مواقع حررتها قوات الجيش اليمني مؤخرًا، في منطقة الكدحة”.

وبحسب المصادر: “فقد أفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار، وتكبيدها خسائر فادحة، فضلًا عن أسر العديد من عناصرها”.