الجيش اليمني يعلن سيطرته الكاملة على أول مديرية في صعدة

قال الجيش اليمني، مساء الجمعة، إنه سيطر بالكامل على مديرية الظاهر في محافظة صعدة معقل مليشيات الحوثي شمال البلاد.

ومديرية الظاهر، هي أول مديرية في محافظة صعدة يعلن الجيش اليمني، السيطرة عليها بالكامل.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش، على لسان مصدر عسكري في اللواء الثالث بالجيش (عروبة)، أن “قوات اللواء مسنودة بالتحالف العربي (بقيادة السعودية) استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل، وذلك بعد أن حررت مناطق الكحلا، ونقيل بن حارث، والمجرن، وطيبان، وجزاع، والخلبة، وقمامة”.

وقال المصدر ذاته إن قوات الجيش دحرت مسلحي مليشيات الحوثي، باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح في صعدة.

وأضاف أن “المعارك مع الحوثيين في الظاهر أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي الجماعة، بينهم قيادات ميدانية أبرزها المشرف في المليشيا حسن علي حسن، ومسؤول إمداد المليشيا في المنطقة المحررة ويدعى أبو ضياء، والذي لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه”.