التحالف العربي يُعلن عن تدمير عربة صواريخ بالستية “حوثية” في صعدة اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، تدمير عربة صواريخ بالستية تابعة للحوثيين في محافظة صعدة، شمال اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، إن “طائرات التحالف دمرت اليوم عربة صواريخ بالستية تابعة للحوثيين في منطقة العمشية بمديرية الصفراء في صعدة“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المالكي أنه “تم تحديد موقع العربة وبعد تمرير إحداثيات الموقع، تم فجر اليوم استهدافها وتدميرها”. مضيفًا أن “طائرات التحالف دمرت كذلك موقع رادارات تابع للحوثيين كانت تعمل على متابعة طائرات قوات التحالف في جبل عنم بمديرية سحار في صعدة”.

وقال المالكي إنه تم “تحديد موقع الرادارات، وتم مساء أمس (الجمعة) استهداف الرادارات وتدميرها، ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين (لم يحدد عددهم) في الموقع”.