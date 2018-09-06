التحالف العربي: الحوثيون يماطلون بشأن محادثات جنيف

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن وفد الحوثيين غير جاد بشأن المشاركة في مشاورات جنيف، التي كان مقررًا لها أن تنطلق، اليوم الخميس، قبل تأجيلها.

وأشار المالكي، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” السعودية، إلى أن “ما تداوله إعلام ميليشيا الحوثي بشأن تعطيل التحالف مغادرة وفدهم المشارك بمفاوضات جنيف غير صحيح إطلاقًا”، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة قدمت طلبًا للتحالف لمنح طائرة وفد الحوثيين تصريحًا بالسفر إلى جنيف، وتم منح التصريح بالفعل، لكن التحالف تلقى، الأربعاء، طلبًا آخر من الأمم المتحدة بإلغاء تصريح نقل الوفد الحوثي.

وأضاف المالكي قائلًا: “على ما يبدو هناك مماطلة وعدم جدية من الميليشيا الحوثية في المشاركة، فضلًا عن رغبة في تعطيل العملية السياسية”، مردفًا بالقول: “على ما يبدو هناك شروط كانت من الميليشيا في هذا الجانب حسب التصريحات التي صدرت، يوم أمس، من المبعوث الأممي إلى اليمن في هذا الجانب”.

وأشار إلى أن “ميليشيا الحوثي تحاول إثبات وجودها بعمليات إرهابية (..) وكانت هناك مفاوضات سابقة، لكنها عملت على إفشالها؛ ما يؤكد أنها ليس لديها رغبة في المفاوضات”.