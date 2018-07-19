اليونسيف: وفيات الكوليرا في اليمن تتخظى 2300 حالة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساء الأربعاء، إن عدد وفيات وباء الكوليرا في اليمن، تجاوز 2300 حالة، خلال أكثر من عام.

وذكرت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن، على موقع “تويتر”، إنه تم رصد 2311 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال الـ 13 شهرًا الماضية”.

وأفادت اليونيسف، أن “إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء نفسه، وصل إلى أكثر من مليون و118 ألف حالة، خلال الفترة ذاتها”.

-وذكرت أن” السلطات الصحية ومنظمات الإغاثة، تعمل على مدار الساعة لمنع عودة تفشي الكوليرا”. وتابعت “ومع ذلك، فإن النظام الصحي المتدهور، وتحديات استمرار الصراع، تقوّض هذه الجهود”.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلقَّ العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة، خلفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.