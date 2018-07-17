اليمن.. محاولة اغتصاب طفل تنتهي بمقتل قيادي “إصلاحي” وضجة في تعز

دارت اشتباكات في محافظة تعز اليمنية بعد هجوم شنه مسلحون على خلفية مقتل زميل لهم، وهو قيادي بحزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان يدعى خالد عباد، أثناء محاولته اغتصاب طفل (13 عامًا) في المدينة وفقًا لما ذكره نشطاء.

وذكرت مصادر محلية أن عباد حاول اغتصاب الطفل رياض علي سيف حسن، بعد خطفه بقوة السلاح، غير أن الطفل تمكن من قتل القيادي الإصلاحي، مستغلا انشغاله بإغلاق باب منزل، حيث التقط الطفل السلاح وأطلق وابلا من الرصاص على عباد ما أدى لمقتله على الفور.

ولاحقًا هاجم رفقاء القيادي الإصلاحي منزل ذوي الطفل في حارة عمار بن ياسر وسط مدينة تعز، مطالبين بتسليمه ما أدى لاندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن وجرح اثنين آخرين من المدافعين عن المنزل.

وفي الأثناء، أثارت هذه السابقة الغريبة، ردود فعل واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي في تعز، دون أن تصدر تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي صحة هذه الرواية المتداولة.