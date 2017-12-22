التحالف العربي: مليون مصاب بـ”الكوليرا” في اليمن رقم مبالغ فيه

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الجمعة، إن إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وصول عدد الحالات المشتبه بإصابتها بـ”الكوليرا” في اليمن إلى مليون هو تقرير مبالغ فيه.

وقال متحدث باسم التحالف في بيان:”من المستحيل تقريبًا الجزم بأن الحالات مصابة بالكوليرا وليست مصابة بحالة إسهال عادية”.

وتدور على أراضي اليمن، إحدى أفقر الدول العربية، رحى حرب بالوكالة بين حركة الحوثي المدعومة من إيران وتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الكوليرا بشكل حاد في نيسان/ أبريل مما أسفر عن وفاة 2227 شخصًا، لكن معدل الوفيات انخفض بشدة منذ ذلك الحين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء الماضي:”هناك اشتباه بمليون حالة إصابة بالكوليرا في اليمن”.

ومن المتوقع ظهور موجة جديدة من تزايد عدد حالات الإصابة بالكوليرا في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل.

وقالت السعودية الأربعاء الماضي، إنها “ستسمح بالإبقاء على ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون مفتوحًا لمدة شهر وهو ميناء حيوي لإيصال السلع والمساعدات”.

وقال المتحدث باسم التحالف:”الحوثيون يتشككون بحملات التطعيم، ولا يسمحون بوصول المساعدات الإنسانية، ولا دخول عمال الإغاثة إلى مناطقهم، كما أنهم ينهبون الغذاء، والإمدادات الطبية”، على حدّ قوله.