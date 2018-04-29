الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع لـ”القاعدة” في حضرموت‎

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الأحد، سيطرة قواته على مواقع لتنظيم “القاعدة”، وتأمين المناطق الشمالية الغربية لمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وأطلقت المنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني، يوم أمس السبت، عملية “الجبال السود” لملاحقة مسلحي تنظيم “القاعدة“، في مديريات “دوعن والضليعة وحجر ويبعث” الواقعة شمال غرب حضرموت.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت هشام الجابري، اليوم الأحد، إنه “تم تأمين كافة المناطق الشمالية الغربية بحضرموت”.

وأضاف في بيان أنه “قامت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية بانتشار واسع وكبير في تلك المناطق”.

وقوات “النخبة الحضرمية”، قوات عسكرية تشكلت عام 2015، وتم تدريبها في معسكرات للتحالف العربي، وينتمي جميع أفرادها إلى محافظة حضرموت.

وأشار الجابري إلى أنه “تمت السيطرة على نقاط تمركز في بعض الطرق، كان يتخذ منها تنظيم القاعدة مقرًا بين الحين والآخر، لإرهاب المواطنين وإظهار تواجد له بتلك المناطق”.

ولفت إلى أن قوات الجيش أمنت الطرق المؤدية لمحافظة حضرموت من جهة الشمال والغرب، وتمركزت على أهم المداخل والمخارج لهذه المناطق.

وذكر الجابري أن هناك تغطية جوية كبيرة من قوات التحالف العربي في دعم الانتشار، وتأمين المناطق الشمالية الغربية بحضرموت.

وأوضح أن عملية “الجبال السود”، تأتي ضمن الجهود المستمرة لقوات المنطقة العسكرية الثانية، وقوات التحالف العربي في ملاحقة عناصر تنظيم “القاعدة” ضمن مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن.

وتأتي العملية بعد حوالي شهرين ونصف من عملية مماثلة شنتها قوات المنطقة العسكرية الثانية، منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، نجحت خلالها في السيطرة على “وادي المسيني”، الذي يعد أهم معاقل تنظيم “القاعدة”، ويقع غرب مدينة المكلا.

وفي شهر أبريل/نيسان من عام 2016، أعلنت القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي، تحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من مسلحي “القاعدة”، لكن لوحظ في الأونة الأخيرة نشاط للتنظيم في المناطق الغربية الشمالية، وشن هجمات على قوات الجيش والأمن لا سيما بمديريتي دوعن والضليعة.

وتُعد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، وتنقسم إداريًا وعسكريًا إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، وتنتشر بها قوات المنطقة العسكرية الثانية، أما المنطقة الثانية فهي مدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية)، وتوجد فيها قوات المنطقة العسكرية الأولى.