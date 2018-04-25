الجيش اليمني: اعتقال 21 مطلوبًا بحملة أمنية في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، اعتقال 21 مطلوبًا أمنيًا بعملية نفذها في مدينة تعز خلال اليومين الماضيين، جنوب غرب البلاد.

وقال العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث باسم الجيش بتعز، إنّ “القوات اليمنية نفذت خلال اليومين الماضيين، حملة أمنية في المدينة، بهدف تطهيرها من العناصر الخارجة عن القانون”.

وأشار البحر إلى أنّ “الحملة أسفرت عن اعتقال 21 مطلوبًا يشتبه بتنفيذهم عمليات اغتيال ونشر الفوضى في تعز”، مبينًا أنّ “السلطات الحكومية تحقق مع المعتقلين وسيتم الإفراج عمن تثبت براءته منهم”.

وأكد أنّ “العملية تمكنت من تطهير منطقة العرضي شرق تعز، بالكامل من العناصر الخارجة على القانون”، مضيفًا أنّ قياديًا يشتبه بانتمائه لتنظيم (القاعدة) يدعى (أسامة الشرجبي المكني) لقي مصرعه، في اشتباكات مع الجيش، خلال الحملة”.

وأمس الأول الإثنين، بدأت القوات الحكومية في تعز، حملة أمنية لتعقب مسلحين متمردين على السلطات الشرعية، يتمركزون في عدد من المقرات الرسمية والعمارات في منطقة “العرضي”.

ورغم عدم إشارة القوات الحكومية، إلى أي جهة يتبع إليها هؤلاء المسلحون، إلا أنّ بعض المصادر المحلية اليمنية تتحدث بأنهم مقربون من القيادي السلفي أبو العباس.

وتخضع معظم مدينة تعز، لسلطة القوات الحكومية، في حين يحاصرها الحوثيون منذ أكثر من ثلاث سنوات، من معظم مداخلها.