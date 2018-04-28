اليمن.. النخبة الحضرمية تطلق عملية “الجبال السود” لاستهداف “القاعدة”

بدأت قوات النخبة الحضرمية – قيادة المنطقة العسكرية الثانية، اليوم السبت، عملية عسكرية أُطلق عليها اسم “الجبال السود” لملاحقة مسلحي القاعدة في مديريات شمال وغرب محافظة حضرموت.

وتأتي العملية، المسنودة من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتزامن مع احتفال سلطة حضرموت بالذكرى الثانية لتحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة.

وتستهدف العملية العسكرية مديريات: دوعن، والضليعة، ويبعث، وحجر، وهي مناطق فرَّ إلى جبالها مسلحو القاعدة.

وكانت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف قد لعبت، في وقت سابق، دورًا بارزًا بتطهير وادي المسيني غرب المكلا من مسلحي القاعدة.