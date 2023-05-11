مقتل 22 فلسطينياً في يومين من الغارات الإسرائيلية على غزة.. والفصائل ترد بعشرات الصواريخ

ومنذ إطلاق أولى الصواريخ بعيد الظهر، دوت صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة وصولاً إلى بئر السبع شرقاً وتل أبيب شمالاً.

وقبل إطلاق الدفعة الأخيرة من الصواريخ، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت عن "أكثر من 400" صاروخ أطلِقَت من غزة على إسرائيل، اعتُرض عدد كبير منها.

وقال نتانياهو: "لم يُصَب أي مدني إسرائيلي حتى الآن"، داعياً سكان المناطق المتاخمة لغزة إلى ملازمة الملاجئ، علماً أن بعض الصواريخ أحدث أضراراً مادية.

وفي وقت سابق، تجددت الغارات الإسرائيلية على أهداف عدة خصوصاً لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، رغم تصريحات مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين عن جهود تبذلها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار بين الجانبين.

وأكدت بيانات متلاحقة لوزارة الصحة في غزة مقتل 22 شخصاً في قصف جوي إسرائيلي على القطاع بينهم خمسة أطفال إضافة إلى ما لا يقل عن 50 إصابة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "يقصف حالياً البنية التحتية لإطلاق الصواريخ لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية" في غزة، مشيراً إلى أن الضربات تستهدف مواقع في "الأجزاء الشمالية والجنوبية" من القطاع.

وقال في بيان منفصل إنه "استهدف أكثر من 40 قاذفة صواريخ وقذيفة هاون تابعة لحركة الجهاد الإسلامي" مؤكداً مواصلته "العمل لحفظ أمن المدنيين الإسرائيليين".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل سبعة أشخاص في الغارات الجوية الأربعاء ليضافوا إلى 15 فلسطينياً قضوا الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف خصوصاً ثلاثة قادة عسكريين في "حركة الجهاد".

وبحسب الجيش، طال القصف أشخاصاً "كانوا في طريقهم إلى موقع إطلاق صواريخ في مدينة خان يونس" جنوب غزة.