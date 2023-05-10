ما هي منظومة "مقلاع داود" التي فعلتها إسرائيل لاعتراض الصواريخ من غزة؟
استخدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لأول مرة، صاروخًا من منظومة "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ أُطلقت من قطاع غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة قد أطلقت وابلًا من الصواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، ردًا على اغتيال 3 من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الثلاثاء.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن صاروخًا من منظومة "مقلاع داود" أسقط صاروخًا أُطلق باتجاه منطقة مأهولة في غوش دان الإسرائيلية جنوب تل أبيب، ولم يُشر الجيش الإسرائيلي إلى سبب تفعيل صاروخ هذه المنظومة خلافًا لطرق الاعتراض التقليدية للصواريخ الفلسطينية باستخدام منظومة "القبة الحديدية".
ويشير استخدام هذه المنظومة، التي تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي منها مليون دولار، إلى نجاح صواريخ الفصائل الفلسطينية بشكل جزئي بتجاوز منظومة "القبة الحديدية"، حيث تنتهج الفصائل أسلوب "الإغراق" لإرباك القبة الحديدية من خلال إطلاق وابل من الصواريخ بشكل متزامن.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية أكثر من 300 صاروخ خلال الساعات الماضية، على شكل دفعات، ضمن ما قالت إنها "عملية للرد على اغتيال قادة من سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
ويعد هذا الاستخدام الأول ضد صواريخ من قطاع غزة للمنظومة التي دخلت الخدمة تجريبيًا منذ العام 2015، وتم اعتمادها بعد عام إلى جانب منظومات اعتراض صاروخية تمتلكها إسرائيل مثل منظومة "باتريوت" الأمريكية، ومنظومة "القبة الحديدية" التي صنعتها إسرائيل، ومنظومة "آرو" أو السهم.
ومنظومة "مقلاع داود" الصاروخية الإسرائيلية من صناعة شركة أنظمة رافائيل الدفاعية الإسرائيلية بالتعاون مع شركة رايثون الأمريكية، وهي مصممة للتعامل مع الصواريخ الثقيلة والصواريخ الباليستية، وهي منظومة ليست متحركة مثل منظومة القبة الحديدية، التي ينقل الجيش الإسرائيلي بطارياتها بشكل مستمر.
وتحمل الراجمة الواحدة من منظومة "مقلاع داود" 12 صاروخًا، ويتكون الصاروخ من جزأين لكل منهما محركه الخاص، ويحتوي الصاروخ على رادار، ومستشعر ضوئي.
واستخدم الجيش الإسرائيلي منظومة "مقلاع داود" في نشاط عملياتي للمرة الأولى العام 2018، لاعتراض صاروخ أُطلق من سوريا، بعد أن قالت تل أبيب إنها حاولت اعتراض صاروخ من منظومة دفاعية سورية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإنه بعد يوم من تأكيد انضمامها إلى "الناتو"، أعلنت فنلندا أنها ستشتري نظام "مقلاع داود" من إسرائيل مقابل 345 مليون دولار، وأشارت إلى أنه سيتم إجراء عملية شراء أخرى في المستقبل بمبلغ 236 مليون دولار أخرى.