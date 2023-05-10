ما هي منظومة "مقلاع داود" التي فعلتها إسرائيل لاعتراض الصواريخ من غزة؟

استخدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لأول مرة، صاروخًا من منظومة "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ أُطلقت من قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة قد أطلقت وابلًا من الصواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، ردًا على اغتيال 3 من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن صاروخًا من منظومة "مقلاع داود" أسقط صاروخًا أُطلق باتجاه منطقة مأهولة في غوش دان الإسرائيلية جنوب تل أبيب، ولم يُشر الجيش الإسرائيلي إلى سبب تفعيل صاروخ هذه المنظومة خلافًا لطرق الاعتراض التقليدية للصواريخ الفلسطينية باستخدام منظومة "القبة الحديدية".

ويشير استخدام هذه المنظومة، التي تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي منها مليون دولار، إلى نجاح صواريخ الفصائل الفلسطينية بشكل جزئي بتجاوز منظومة "القبة الحديدية"، حيث تنتهج الفصائل أسلوب "الإغراق" لإرباك القبة الحديدية من خلال إطلاق وابل من الصواريخ بشكل متزامن.