وزير الخارجية الإسرائيلي: ندرس مقترحا مصريا لهدنة في غزة
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، أن "إسرائيل تبحث اقتراح الوسيط المصري للهدنة مع مقاتلي غزة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي، في وقت أفادت وسائل إعلام مصرية، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "فوري" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قد ألمح إلى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال ساعات، بينما رجحت وسائل إعلام عبرية، أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ هذه الليلة.