نتنياهو: عملية "السهم الواقي" في غزة لم تنته بعد
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "السهم الواقي" لم تنتهِ، متعهدا بمواصلة قواته قصف قطاع غزة.
وقال نتنياهو، في خطاب متلفز: "هذه العملية لم تنته، نواصل توجيه الضربات، بدأناها معاً، ومستمرون فيها معاً، وسننتصر معاً".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "كل من يحاول استهدافنا سيواجه بضربة، وتحركاتنا تخلق معادلات ميدانية جديدة"، مشددا على أن "المعادلة الأمنية الجديدة هي أننا سنحدد الوقت المناسب لاستهداف قادة الفصائل"، وفق تعبيره.
جاءت تصريحات نتنياهو في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، مساء اليوم، هجوما على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة، مع سماع دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع وغلاف غزة.