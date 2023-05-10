نتنياهو: عملية "السهم الواقي" في غزة لم تنته بعد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "السهم الواقي" لم تنتهِ، متعهدا بمواصلة قواته قصف قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز: "هذه العملية لم تنته، نواصل توجيه الضربات، بدأناها معاً، ومستمرون فيها معاً، وسننتصر معاً".