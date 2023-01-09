السلطة الفلسطينية تمهل إسرائيل أسبوعًا للتراجع عن "العقوبات" الأخيرة

أمهلت السلطة الفلسطينية، إسرائيل أسبوعًا للتراجع عن العقوبات الأخيرة التي أقرتها ضد مسؤوليها، وجاءت على إثر التحركات الدبلوماسية لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

وأكد المسؤولون أن "القيادة الفلسطينية ستشرع، خلال أسبوع، بالبدء بإجراءات إعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، في حال لم تتراجع عن قراراتها".