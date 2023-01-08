إسرائيل تسحب بطاقة "الشخصيات المهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني

ألغت إسرائيل، اليوم الأحد، بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة، وسط تدابير "انتقامية"، من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.

وقال مكتب وزير الخارجية، إن حرس الحدود احتجزوا المالكي لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن، وصادروا بطاقة "الشخصيات المهمة" الخاصة به.