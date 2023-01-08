إسرائيل تسحب بطاقة "الشخصيات المهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني
ألغت إسرائيل، اليوم الأحد، بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة، وسط تدابير "انتقامية"، من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.
وقال مكتب وزير الخارجية، إن حرس الحدود احتجزوا المالكي لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن، وصادروا بطاقة "الشخصيات المهمة" الخاصة به.
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير الضفة الغربية، ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية؛ لجعلها "تدفع ثمن" تحركها الأخير، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية القرار، الخميس، في أول اجتماع له غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.