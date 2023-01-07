إسرائيل تفرض عقوبات انتقامية على السلطة الفلسطينية

وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينية، بقيمة ما دفعته السلطة في العام 2022 تعويضات لعائلات فلسطينية، دون تحديد المبلغ.

وتدفع السلطة الفلسطينية شهرياً مخصصات لعائلات "الشهداء" وعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية متهمين بتنفيذ هجمات.

وقرر المجلس الوزاري أيضاً تجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.