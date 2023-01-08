إسرائيل تصادر أموالًا فلسطينية ردًا على "تحرك أممي"

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الإجراءات تشمل حجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيليين من العمليات الفلسطينية".



وذكر "مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني" الإسرائيلي في بيان صحفي، نقلته الصحيفة العبرية، أن توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل هو "قرار لشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

وأكد البيان أن "الحكومة الحالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب، وسترد على هذه الإجراءات".

وبحسب الصحيفة، "ستخصم إسرائيل الإيرادات التي تحوّلها عادةً إلى السلطة الفلسطينية، وهو مبلغ يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة العام الماضي لعائلات منفذي العمليات الفلسطينية الأسرى داخل السجون، أو الذين قتلتهم إسرائيل".



كما "ستتم معاقبة المسؤولين الفلسطينيين، حيث قال مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني إنه سيحرم كبار الشخصيات الفلسطينية التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا المقدمة لهم"، بحسب المصدر ذاته.