شبح الظلام يخيم على عدن مع نفاد الوقود

وقالت مصادر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، لـ"إرم نيوز"، إن "الساعات القادمة ستشهد انقطاعًا كليًا للتيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة، في ظل بقاء محطة وحيدة لتوليد الكهرباء فقط، بقدرة لا تصل إلى 90 ميجاواط، من أصل 9 محطات حكومية، و6 مستأجرة، واستمرار أزمة الوقود".

وذكرت المصادر أن "وقود محطة عدن الجديدة، أو ما بات يُعرف بـ"محطة الرئيس" التي لا تزال تعمل، على وشك النفاد خلال الساعات المقبلة، ما سيُدخل عدن في موجة ظلام دامس؛ نتيجة عدم استجابة السلطات الحكومية لمناشدات مؤسسة الكهرباء حتى الآن".

ودعا وزير الدولة اليمنية، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد لملس، رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزراء حكومته، للعودة إلى عدن.