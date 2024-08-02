نعت القوات المسلحة المصرية، الخميس، ابتسامات محمد عبد الله، التي قالت إنها أول ضابطة في الجيش المصري، والتي توفيت عن عمر ناهز 97 عامًا.

وقالت القوات المسلحة، في بيان نعي الضابطة المصرية، إنه "كان للفقيدة دور بطولي في حرب فلسطين عام 1948".

وأشار البيان إلى أن ابتسامات "حملت السلاح وشاركت في عمليات تمريض مصابي العمليات في أثناء الحرب بالمستشفى الميداني الذي أعدته مصر داخل مدينة غزة".

وتعتبر ابتسامات أول امرأة تلتحق بالجيش المصري وتحصل على رتبة ملازم أول، وهي من مواليد عام 1927 في محافظة بني سويف لأب مصري وأم سودانية.