بسبب وقود رديء.. كهرباء عدن في حالة موت سريري

تزايدت حدة انقطاعات التيار الكهربائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، إذ بلغت مدة الانقطاع الواحدة الـ 5 ساعات، مقابل ساعة ونصف تشغيل فقط.

وتتزامن زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، مع موجة حارة تشهدها المدينة الجنوبية، حيث تتراوح الحرارة بين 35-40 درجة مئوية، إلى جانب ارتفاع عالٍ في درجة الرطوبة التي تصل إلى 70 في المئة، الأمر الذي يسبب ضغطًا كبيرًا على الأهالي، يصل في بعض الحالات لحد الاختناق، لاسيما بين فئتي الأطفال وكبار السن.

وعزت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد، زيادة ساعات انقطاع الكهرباء إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة.