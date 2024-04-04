إقامة تمثال لضابط فرنسي متهم بتعذيب الجزائريين يثير موجة غضب

ينكأ مشروع إقامة تمثال للعقيد مارسيل بيجار في فرنسا جراح الماضي الاستعماري في الجزائر، ويفجر جدلًا حول حقيقة نوايا باريس للمصالحة مع ملف الذاكرة، خصوصًا وأن هذه الشخصية يُطلق عليها اسم "معذّب الجزائريين".

ومن المقرر إقامة تمثال الجنرال بيجارد المتهم بالتعذيب خلال حرب الجزائر، في مدينة تول التي ولد فيها.

في غضون ذلك، أطلقت مجموعة التاريخ والذاكرة في مجال حقوق الإنسان بفرنسا نداء إلى المجلس البلدي لإعادة النظر في قراره.

الحروب الاستعمارية

وتواجه مدينة تول "خطر أن تصبح مكانًا للوفود الذين يحنون إلى الاستعمار، والمجموعات القائمة على الأيديولوجيات العنصرية التي تعمل بالفعل على تمزيق مجتمعنا"، كما كتب مؤلفو المبادرة المناهضة للخطوة.

وينشأ الجدل، في سياق صعود التيار المتطرف في فرنسا والحنين إلى "الجزائر الفرنسية" الذين يروجون لهذا النوع من الخطوات ويعارضون أي اعتراف أو توبة لفرنسا فيما يتعلق بماضيها الاستعماري.

ويتذكر المؤرخ المتخصص في الحروب الاستعمارية، آلان روسيو، في مقابلة مع موقع "فرانس إنفو"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية المقبلة حيث يشارك جوردان بارديلا، رئيس الحزب الذي أسسه المتطرف جان ماري لوبان، "نحن نعيش في بلد حيث يستعد ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة فرنسيين للتصويت لحزب بارديلا".