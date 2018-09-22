ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن مهرجان”محمد بن سلمان للهجن”؟

عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليُّ عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، عن سعادته بمشاركة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحفل الختامي لفعاليات “مهرجان وليّ العهد للهجن ” في ميدان الهجن في محافظة الطائف في السعودية.

وقال بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”سعدت بمشاركة أخي محمد بن سلمان حضور الحفل الختامي لمهرجان وليّ العهد للهجن في محافظة الطائف.. وأهنئه على هذا النجاح المتميز، وأبارك للفائزين في أشواطه الرئيسة، نجاح وحضور لافتان، جسَّدا وفاء أبناء المنطقة لتراث الآباء والأجداد الأصيل..وحرصهم على تجذّره وغرسه في الأجيال القادمة”.

سعدت بمشاركة أخي محمد بن سلمان حضور الحفل الختامي ل" مهرجان ولي العهد للهجن " في محافظة الطائف .. أهنئه على هذا النجاح المتميز، وأبارك للفائزين في اشواطه الرئيسيّة، نجاح وحضور لافت، جسد وفاء أبناء المنطقة لتراث الآباء والاجداد الأصيل..وحرصهم على تجذره وغرسه في الأجيال القادمة. pic.twitter.com/INmXoA7QEK — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 22, 2018

وأعرب وليُّ عهد أبوظبي، في تغريدة أخرى، عن اعتزازه بمسيرة وإنجازات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قائلًا:”مسيرة الخير والإنجازات والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ستظل سندًا وذخرًا وقوة للعرب، ونصرة لقضاياهم”.

وأضاف محمد بن زايد:”ونحن نتواجد على أرض المملكة، نعبّر ببالغ الاعتزاز عن سعادتنا وفرحتنا بمشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني الـ 88″.

ونحن نتواجد على أرض المملكة نعبر ببالغ الاعتزاز عن سعادتنا وفرحتنا بمشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني ال88.. واثقون بأن مسيرة الخير والانجازات والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ستظل سندا وذخرا وقوة للعرب ونصرة لقضاياهم. pic.twitter.com/IXPGIm8oUf — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 22, 2018

ومن جهة أخرى؛ هنأ وليُّ عهد أبوظبي في تغريدة منفصلة، الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على تألق هجن الرئاسة، وتحقيقها نتائج مشرفة في السباقات الختامية لـ “مهرجان محمد بن سلمان للهجن”.

وغرَّد الشيخ محمد بن زايد، قائلًا:”خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة على تألق هجن الرئاسة، وتحقيقها النتائج المشرفة، وحصولها على مراكز الصدارة في السباقات الختامية لمهرجان محمد بن سلمان للهجن.. والجميع كان فائزًا بهذا التفاعل والإقبال الكبيرين”.

وتابع:”هويتنا وتراثنا الأصيل يستحقان هذا الاحتفاء الجميل”.

خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة على تألق هجن الرئاسة و تحقيقها النتائج المشرفة وحصولها على مراكز الصدارة في السباقات الختامية ل "مهرجان محمد بن سلمان للهجن".. الجميع كان فائزا بهذا التفاعل والإقبال الكبير .. هويتنا وتراثنا الأصيل يستحقان هذا الاحتفاء الجميل. pic.twitter.com/FalsoE6Ha4 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 22, 2018

وبلغت قيمة الجوائز المالية للمهرجان 45 مليون ريال سعودي، تنافست عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو على “إنستغرام”، يظهر لحظة وصول وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برفقة الشيخ محمد بن زايد، وليّ عهد أبوظبي، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، إلى مقر الحفل الختامي لـ”مهرجان ولي العهد للهجن”، في دورته الأولى بميدان الطائف.

وأعرب النشطاء، عن إعجابهم بتواضع الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر في الفيديو وهو يحاول تقديم ابن عمه الأمير خالد الفيصل الأكبر سنًا.

ووصف النشطاء سلوك ولي العهد تجاه ابن عمه الأمير خالد الفيصل، أنه “مشهد ليس مستغربًا لدى أسرة آل سعود”