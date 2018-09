ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن مهرجان”محمد بن سلمان للهجن”؟

View this post on Instagram

قبل قليل لحظة وصول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي الى مقر مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف وفي مشهد ليس مستغرب لدى اسرة ال سعود يظهر بالمقطع سمو ولي العهد وهو يحاول تقديم ابن عمه الأمير خالد الفيصل الأكبر سناً الله يعزكم ويطول بأعماركم ????????