محمد بن زايد يبارك للملك سلمان نجاح السعودية بتنظيم موسم الحج

بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليُّ عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، النجاح الكبير واللافت الذي تحقق في إدارة السعودية لموسم الحج لهذا العام.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:”نبارك لخادم الحرمين الشريفين النجاح الكبير واللافت الذي حققته منظومة الجهود المخلصة في إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام .. وستبقى الديار المقدسة مهوى أفئدة المسلمين جميعًا، وستواصل السعودية الشقيقة دورها التاريخي والحضاري المشرّف في خدمة ضيوف الرحمن، وقضايا الأمة الإسلامية”.