تزامنًا مع اليوم الوطني.. إعلان مطعم “مايسترو بيتزا” يثير الجدل في السعودية (فيديو)

أطلق مطعم بيتزا في السعودية إعلانًا ترويجيًا حاول فيه مواكبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الثامن والثمانين، التي تحل غدًا 23 سبتمبر ذكراه السنوية.

الإعلان تحول في وقت قصير إلى مادة مثيرة للجدل، امتلأت بها حسابات بعض المغردين السعوديين على موقع تويتر، واسع الاستخدام في المملكة؛ بسبب ظهور فتيات غير محجبات وهن يؤدين أغنية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني.

ورغم مرور 3 أيام على إطلاق الإعلان على حساب المطعم على تويتر، إلا أن وسم “#مقاطعه_مايسترو_بيتزا” شهد صعودًا لافتًا، اليوم السبت، في قائمة الترند السعودية، حاملًا احتجاج بعض المتشددين على الإعلان، بزعم استخدامه فتيات سعوديات بشعور مكشوفة وهنّ يؤدين أغنية على طريقة “الأوركسترا”.

#بلادي

سولف الحاضر عن الماضي المجيد

من ترابك نلبس العز التليد

تعجز أوزان الشعر

ياللي تاريخك عطر

????????#اليوم_الوطني88 pic.twitter.com/dG9GyjMAZ3 — مايسترو بيتزا | Maestro Pizza (@MaestroPizzaKSA) September 19, 2018

وفي رفض للإعلان، قال المغرد عبيد الخالدي: “كل من هب ودب أصبح يهين المجتمع بأشياء لاتمت للواقع بصلة، السواد الأعظم من نساء مملكتنا الحبيبة لبسهن اللبس الإسلامي الساتر وهو النقاب وتغطية الوجه، وأن تأتي شركة تافهة وتعمل دعايه بعكس الواقع، لهو استفزاز وتعمد وتشويه؛ لحاجة في نفوسهم القبيحة لكن المقاطعة علاجهم”.

#مقاطعه_مايسترو_بيتزا

كل من هب ودب أصبح يهين المجتمع بأشياء لاتمت للواقع بصله السواد الأعظم من نساء مملكتنا الحبيبة لبسهن اللبس الاسلامي الساتر وهو النقاب وتغطية الوجه تأتي شركة تافهه وتعمل دعايه بعكس الواقع لهو أستفزاز وتعمد وتشويه لحاجة في نفوسهم القبيحه

لكن المقاطعه علاجهم???? — عبيد الخالدي (@o_obeidk) September 22, 2018

وقال المغرد محمد بن علي السديري: “تكرم بلادي عن هذه المجاهرة بمعصية السفور .. مايسترو بيتزا لم تحترموا المجتمع ولا دينه و لا عاداته، فلا أقل من مقاطعتكم ردًا على إهانتكم للدين و المجتمع. # مقاطعة_مايسترو_بيتزا“.

تكرم بلادي عن هذه المجاهرة بمعصية السفور .. مايسترو بيتزا لم تحترموا المجتمع ولا دينه و لا عاداته فلا أقل من مقاطعتكم ردا على إهانتكم للدين و المجتمع.#مقاطعة_مايسترو_بيتزا — محمد بن علي السديري (@mas1429) September 21, 2018

وقال “ابراهيم عبد الله”: “لان من خاض في غير فنه أتى بالعجائب، مطعم بيتزا يرسل رسائل ليس لها علاقه بالأكل، غير مقبول # مقاطعه_مايسترو_بيتزا“.

لان من خاض في غير فنه أتى بالعجائب

مطعم بيتزا يرسل رسائل ليس لها علاقه بالأكل غير مقبول #مقاطعه_مايسترو_بيتزا — ابراهيم عبدالله (@ibrahimabdulahg) September 22, 2018

لكن في مقابل حملة الرفض، انبرى العديد من المغردين للدفاع عن الإعلان والمطعم، معتبرين أن الرافضين يبالغون في ردة فعلهم ويحملون الإعلان أكثر مما يحتمل.

وقالت مغردة تدعى “أفنان”: “مقاطعينها عشان بنات لابسين عبايات بيضاء، طيب والبنات اللي في الشوارع الي لابسين رمادي وأزرق ومخصر وماسك على جسمها ولا كأنه لابسه عبايه، أو كأنه فستان فرح عادي!! وكمان تلاقي الشباب يلحقون وراها بلا كلام فاضي أم السماجة إلّي فيكم”.

#مقاطعه_مايسترو_بيتزا

مقاطعينها عشان بنات لابسين عبايات بيضاء طيب والبنات الي في الشوارع الي لابسين رمادي وازرق ومخصر وماسك على جسمها ولا كأنه لابسه عبايه أو كأنه فستان فرح عادي!!

وكمان تلاقي الشباب يلحقون وراها????

بلا كلام فاضي????????

ام السماجة الي فيكم — Afnano (@Afnanoa7Afnano) September 22, 2018

في حين اعتبر المغرد عبد الله القحطاني أن الموضوع يقف وراءه من سماهم “الصحويين”، قائلًا: “الصحويين والمتشددين في السابق كانو (زعلانين) بسبب دعم سنابل السلام لقيادة المرأة، وكانت فقط بربرة إلكترونية، والآن يمارسون نفس الطريقة مع @ MaestroPizzaKSA بسبب دعم المرأة في حبها وانتمائها للوطن، عقولهم فارغة ويعتقدون أن شركة مثل هذي سيكون من السهل التأثير عليها!

#مقاطعة_مايسترو_بيتزا

الصحويين والمتشديين فالسابق كانو زعلانين بسبب دعم سنابل السلام لقيادة المرأة وكانت فقط بربرة الكترونية والآن يمارسون نفس الطريقة مع @MaestroPizzaKSA بسبب دعم المرأة في حبها وانتمائها للوطن

عقولهم فارغة ويعتقدون ان شركة مثل هذي سيكون من السهل التأثير عليها! — عبدالله القحطاني ????????MBS (@aboooooodddddi1) September 21, 2018

واختار مغرد يدعى خليل البلوشي موقفًا وسطًا منتقدًا موقفي الفريقين المتنازعين قائلًا: “المؤيدون يريدون ظهور المرأة في الإعلانات الموجهة، ولا يهم من تكون وبأي شكل تظهر، وبطبيعة الحال هم لا يرضون بذلك إن كانت ممن تشملهم الراعية القبلية، والمعارضون مؤيدون للأعراف التي تجعل من المرأة كائنًا طاهرًا لا يمكن إظهارها من أجل إعلان تسويقي بنكهة وطنية رخيصة”.

المؤيدين يريدون ظهور المرأة في الاعلانات الموجهة ولا يهم من تكون وبأي شكل تظهر و بطبيعة الحال هم لا يرضون بذلك أن كانت ممن تشملهم الراعية القبلية المعارضون مؤيدون للأعراف التي تجعل من المرأة كائن طاهر لا يمكن إظهارها من أجل اعلان تسويقي بنكهة وطنية رخيصة#مقاطعه_مايسترو_بيتزا — KHALIL.ALBALUSHI (@OMK811) September 22, 2018

وعلق الكاتب بسام فتيني مؤكدًا رفضه مقاطعة المطعم.